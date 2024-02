Przełom ws. Piotra Zielińskiego. Dzień przed hitem otrzymał taką wiadomość

- W przypadku Zielińskiego nie ma mowy o zemście. To bardzo dobry chłopak i zawodnik z najwyższej półki, ale dokonał wyboru . Od 1 lipca nie będzie go już z nami i musimy sprawdzić inne opcje, żeby zobaczyć, kogo zostawić - tłumaczył decyzję o braku zgłoszenia Piotra Zielińskiego do rozgrywek Ligi Mistrzów w rundzie wiosennej właściciel Napoli , Aurelio de Laurentiis.

W kuluarach mówi się, że działacz był mocno rozczarowany decyzją reprezentanta Polski , który przekazał chęć odejścia z klubu. Oficjalne potwierdzenie transferu do Interu Mediolan pozostaje już jedynie kwestią czasu . Nie jest tajemnicą, że agent piłkarza osiągnął porozumienie z "Nerazzurrimi" jakiś czas temu i to w Mediolanie karierę będzie kontynuował 29-latek.

Świetne wieści z Włoch. Piotr Zieliński awizowany do gry z AC Milanem

"Zielu" trenuje wraz z resztą drużyny i wszystko wskazuje na to, że otrzyma minuty w niedzielnym spotkaniu z Milanem. Zabrakło go w rywalizacji z Hellas Veroną, jednak było to pokłosiem drobnego urazu. Obecnie Polak jest w pełni zdrowy i gotowy do rywalizacji, co na pewno cieszy również Michała Probierza.