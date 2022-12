Problemów giganta ciąg dalszy. UEFA wkracza do akcji.

Informacje o dymisji Andrei Agnelliego i Pavla Nedveda pojawiły się w poniedziałek w związku ze śledztwem przeprowadzanym przez turyńską prokuraturę . Jak się jednak okazuje, to dopiero początek zamieszania wokół klubu Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika .

Do sprawy włączyła się Club Financial Control Body First Chamber (Pierwsza Izba Kontroli Finansów Klubowych przyp.red.), która zajęła się badaniem zarzutów i roszczeń względem jednego z najbardziej utytułowanych klubów w Serie A.