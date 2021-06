Prezes przyznał, że transfer zostanie sfinalizowany w ciągu 24 godzin

Marokańczyk we włoskim klubie spędził tylko sezon, ale za to wywalczył z nim pierwsze od 11 lat mistrzostwo Włoch, przełamując hegemonię Juventusu Turyn.

Jednakże problemy finansowe Interu zmusiły go do sprzedaży Hakimiego.



"Jesteśmy na ostatniej prostej w sprawie przejścia Hakimiego do PSG, umowa zostanie zawarta w ciągu 24 godzin" - powiedział Marotta.



"Oczywiście jest to dla nas bolesny moment, ale jestem także administratorem, który musi zagwarantować ekonomiczną stabilność klubu w czasie trudnym również dla piłki nożnej. Kiedy sprawa Hakimiego zostanie domknięta, to pozwoli nam na złapanie oddechu i mamy nadzieję, że nie będziemy musieli sprzedawać więcej czołowych graczy" - dodał.



22-letni Hakimi w poprzednim sezonie Serie A strzelił siedem goli i zaliczył osiem asyst.



PSG ma za Marokańczyka zapłacić około 70 milionów euro plus bonusy, a Inter przed rokiem pozyskał go za 40 milionów euro.

Zdjęcie Achraf Hakimi / Marco Canoniero/LightRocket / Getty Images

Pawo