Poważny stan piłkarskiej legendy. Król strzelców pod całodobową opieką

Kibice-weterani którzy obserwowali rozgrywane we Włoszech w 1990 roku piłkarskie mistrzostwa świata bez wątpienia nie wyobrażają sobie rozmowy o tym turnieju bez wspomnienia nazwiska Salvatore Schillaciego , znanego również jako " Toto ".

Futbolista ten bowiem na mundialu sprzed 34 lat znalazł się w szczycie swojej formy i w siedmiu meczach dla reprezentacji Italii zdobył łącznie sześć bramek, co pozwoliło mu sięgnąć po koronę króla strzelców - o jedno trafienie wyprzedził wówczas przedstawiciela Czechosłowacji Tomasza Skuhravy'ego.

Postawa gracza przy tym walnie przyczyniła się do tego, że "Squadra Azzurra" skończyła zmagania na własnym terenie z brązowymi medalami. Fani z Półwyspu Apenińskiego pamiętają to bez wątpienia napastnikowi do dziś, a tymczasem... w jego temacie napłynęły niestety bardzo niepokojące wieści.