Poważna misja dla reprezentanta Polski. Włoski klub liczy na ratunek

Przeprowadzka do Spezii Calcio okazała się dla Szymona Żurkowskiego kompletnie nietrafionym pomysłem. Reprezentant Polski w ostatnich sezonach tuła się po włoskich klubach, jednak nigdzie nie był w stanie nawiązać do swojej najlepszej formy. A takową prezentował w latach 2020-2022 w barwach Empoli. Klubu nie było niestety stać na wykupienie go, wobec czego wrócił do Fiorentiny, która posiadała prawa do jego karty zawodniczej.

W "Violi" przeważnie siedział na ławce rezerwowych i jasne stało się, że Polak nie ma żadnej przyszłości we Florencji. Dość powiedzieć, że w ciągu całej rundy wystąpił zaledwie w dwóch meczach ligowych. Wypożyczyła go Spezia Calcio, w której dołączył do "małej polskiej kolonii" - Arkadiusza Recy i Jakuba Kiwiora.

Od wielu miesięcy Żurkowski nie potrafi jednak odnaleźć się we włoskim klubie, który zanotował bolesny spadek do Serie B. 26-latek przeważnie rozczarowuje, a sztab szkoleniowy stopniowo ogranicza mu liczbę minut. Spezia rozgrywa fatalny sezon i musi walczyć o uniknięcie spadku do Serie C. Reprezentant Polski w obecnej kampanii rozegrał 17 meczów, w których zanotował jedną asystę. Przeważnie wchodzi na boisko z ławki rezerwowych.

Empoli pracuje nad wypożyczeniem Szymona Żurkowskiego

Uznany we włoskim środowisku dziennikarskim Gianluca Di Marzio przekazał, że wkrótce Szymon Żurkowski może po raz kolejny zmienić barwy klubowe. Gotowe na wypożyczenie pomocnika jest Empoli. Klub z Toskanii jest jedną z najsłabszych drużyn obecnej kampanii Serie A. W 19. spotkaniach uzbierał zaledwie 13 punktów i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Wszelkie wzmocnienia kadry są zatem dla niego na wagę złota.

Żurkowski za wszelką cenę chce opuścić Spezię i jest entuzjastą powrotu do Empoli. Kluby zasiadły już do negocjacji. Polak miałby zostać wypożyczony do końca sezonu, a w jego kontrakcie może znaleźć się klauzula o możliwości wykupu. Spezii również takie rozwiązanie odpowiada, ponieważ pensja pomocnika zdaniem klubowych działaczy jest niewspółmierna do jego roli w drużynie. Odejście pozwoli zatem na zaoszczędzenie niemałych pieniędzy.

We Włoszech coraz głośniej mówi się również o odejściu Bartłomieja Drągowskiego. Bramkarz stracił miejsce w podstawowym składzie, a jego pensja również jest wysoka. Według informacji podanych przez "La Nazione" golkiper lada dzień opuści drużynę. Jego nowym pracodawcą ma zostać Cremonese.

Szymon Żurkowski przjedzie do Empoli, Drągowski do Cremonese, a Spezia zaoszczędzi na ich pensjach nawet 700 000 euro brutto ~ czytamy w "La Nazione"

W przeszłości Szymon Żurkowski rozegrał w barwach Empoli FC 69 meczów. Jego dorobek to dziewięć bramek i cztery asysty. To właśnie za czasów gry w Toskanii zanotował najwyższą wartość rynkową. Portal Transfermarkt w czerwcu 2022 roku wyceniał go na 7 milionów euro. Obecnie kwota ta zmalała do 2 milionów euro.

Żurkowski w barwach Empoli / Lisa Guglielmi / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Szymon Żurkowski w meczu z reprezentacją Chile / TOMEK JASTRZEBOWSKI/FOTO OLIMPIK / PHOTOSPORT / Photosport via AFP / AFP

Szymon Żurkowski / FRANCO ROMANO / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP