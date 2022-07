Potężne wzmocnienia Juventusu. Dwa wielkie transfery na ostatniej prostej

W Juventusie wszyscy pragną tylko jednego - powrotu na szczyt Serie A po dwóch latach ligowej posuchy. Ambicje "Bianconerich" są wyjątkowo podrażnione, bowiem wcześniej przez długi czas pozostawali oni bezkonkurencyjni we włoskiej ekstraklasie - a teraz już kolejny sezon z rzędu musieli usilnie walczyć "tylko" o grę w Lidze Mistrzów.

By jednak ponownie sięgnąć po Scudetto klub musi się poważnie wzmocnić przed startem kolejnej kampanii - a jak na razie ogłaszano jedynie rozstania z kolejnymi zawodnikami. Z drużyną pożegnali się już oficjalnie Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi i Paulo Dybala, a Alvaro Morata powrócił formalnie z wypożyczenia do Atletico Madryt.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Akademia Juventusu Turyn z Warszawy wygrała World Cup. Wideo INTERIA.TV

Paul Pogba i Angel Di Maria w Juventusie. Czekamy już tylko na "oficjalki"

Teraz jednak przyszedł czas na wielkie zakupy - jak informuje specjalista od spraw rynku transferowego Fabrizio Romano "Juve" jest już naprawdę na ostatniej prostej przed ogłoszeniem pozyskania dwóch nowych nabytków - Paula Pogby i Angela Di Marii. Trzeba przyznać, że nazwiska te robią bez wątpienia wrażenie.

Włoski dziennikarz przenosiny Pogby zapowiadał już jakiś czas temu, natomiast teraz potwierdził, że wszystkie stosowne papiery zostały już podpisane i nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy niebawem zobaczyli Francuza ponownie w koszulce w biało-czarne pasy. Ponownie, gdyż piłkarz występował w zespole w latach 2012-2016, urastając zresztą wtedy do miana czołowego środkowego pomocnika świata.

W przypadku Di Marii mają być dopracowywane ostatnie detale w kwestii kontraktu. To o tyle istotne, że - grający jeszcze do niedawna dla PSG - Argentyńczyk przez jakiś czas łączony był z dołączeniem do FC Barcelona i była to opcja dosyć kontrowersyjna, zważywszy na fakt, że swego czasu reprezentował on również barwy Realu Madryt.

Juventus niebawem rozpocznie przygotowania do nowego sezonu

Juventusma zaprezentować nowych piłkarzy już w najbliższym tygodniu i to dobra wiadomość ze względów organizacyjnych, bo Pogba i Di Maria przejdą z zespołem przez cały sezon przygotowawczy, który rozpocznie się oficjalnie 11 lipca. "Stara Dama" ma w planach grę m.in. z Chivas de Guadalajara (23 lipca) czy wspominaną już "Blaugraną" (27 lipca) i "Królewskimi" 31 lipca.

Sezon Serie A zacznie się z kolei 13 sierpnia. "Juve" pierwszą potyczkę rozegra dokładnie dwa dni później - rywalem podopiecznych Massimiliano Allegriego będzie Sassuolo.

Zobacz także: Najpierw "Lewy", a teraz... Czy Bayern straci aż dwa "pazury" w ofensywie?