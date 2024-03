Poruszenie wokół Milika. Jego przyszłość w Juventusie jest już przesądzona?

Z pewnością nie tak Arkadiusz Milik wyobrażał sobie swoje występy w tym sezonie. Do tej pory polskiemu napastnikowi udało się zdobył zaledwie trzy bramki we włoskiej ekstraklasie, takie same statystyki ma jeśli chodzi o Puchar Włoch. Co więcej, Massimiliano Allegri rzadko daje 30-latkowi szansę na grę w barwach Juventusu od pierwszej minuty spotkania. Ostatnimi czasy wchodzi on na boisko na ostatnie kilka, czy kilkanaście minut. Reprezentantowi Polski z pewnością nie pomogła kontuzja, której doznał w połowie marca.

Reklama