Krzysztof Piątek z przytupem wrócił na włoskie boiska. W swoim pierwszym meczu w barwach Fiorentiny zdobył gola . Polak wpisał się na listę strzelców w meczu Pucharu Włoch z Napoli.

Krzysztof Piątek wrócił do Włoch i już zachwyca

Polak trafił na czołówki mediów we Włoszech. Wydaje się, że "Il Pistolero" wreszcie jest w klubie, w którym ma szansę na nowo odpalić swoje rewolwery.





Michał Probierz został zapytany o Piątka przez serwis "Firenzeviola.it". Szkoleniowiec, który w przeszłości miał okazję pracować z 26-latkiem, jest przekonany, że jego były podopieczny może zawojować nie tylko Italię, ale i Europę.





Krzysztof Piątek znów wejdzie na szczyt? Michał Probierz wciąż w niego wierzy

- Piątek wie, jak zdobywać gole, to niezaprzeczalne. On ma to we krwi, poza tym świetnie wyczuwa, jak się ustawić. Ze mną w Cracovii strzelił 21 goli w 38 meczach - przyznał szkoleniowiec.



- Liczy się teraźniejszość i mówię wam, że Piątek wciąż może zajść daleko. Czy porównywanie do Lewandowskiego ma sens? Krzysztof ma podobne cechy, a poza tym jest o siedem lat młodszy od Roberta. Drzemie w nim wielki talent, Piątek może walczyć o miano jednego z najlepszych napastników w Europie. Nie mam wątpliwości - zakończył Probierz.