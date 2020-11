Polscy zawodnicy coraz lepiej radzą sobie w obecnym sezonie Serie B. Sebastian Musiolik zdobył bramkę już w 1. minucie dla Pordenone i dzięki temu trafieniu "Neroverdi" zremisowali 1-1 z Monzą.

Pordenone bardzo dobrze weszło w to spotkanie i już po 17 sekundach gospodarze zdołali objąć prowadzenie. Davide Diaw zagrał piłkę w pole karne, a tam najlepiej odnalazł się Sebastian Musiolik. Polski napastnik przyjął futbolówkę, obrócił się pomimo asysty defensora i pewnym uderzeniem umieścił ją w siatce. Dla Polaka było to drugie trafienie w tym sezonie.



Goście doprowadzili do wyrównania w drugiej połowie po bramce Mirko Maricia. W ekipie Monzy występuje również znany z gry w Ekstraklasie Christian Gytkjaer.





Zobacz trafienie Musiolika:

Strzeleckim instynktem popisał się także inny polski zawodnika. Bartosz Salamon trafił do siatki dla gospodarzy w wygranym przez SPAL starciu z Pescarą 2-0.



Serie B - wyniki, tabela, strzelcy



8. kolejka Włochy - Serie B

2020-11-21 14:00 | Stadion: Stadio Guido Teghil | Arbiter: Antonio Di Martino Pordenone Calcio SS Monza 1912 1 1 DO PRZERWY 1-0 S. Musiolik 1' M. Marić 56'

1 1 Pordenone Calcio SS Monza 1912 Perisan Berra Vogliacco Camporese Falasco Magnino Pasa Calò Ciurria Diaw Musiolik Lamanna Donati Bettella Bellusci Augusto Armellino D'Errico Barberis Boateng Gytkjær Marić SKŁADY Pordenone Calcio SS Monza 1912 Samuele Perisan Eugenio Lamanna Filippo Berra Giulio Donati Alessandro Vogliacco Davide Bettella Michele Camporese 90′ 90′ Giuseppe Bellusci Nicola Falasco Carlos Augusto Zopalato Neves Luca Magnino 66′ 66′ Marco Armellino Simone Pasa 88′ 88′ Andrea D'Errico 72′ 72′ Giacomo Calò Andrea Barberis 81′ 81′ Patrick Ciurria 77′ 77′ Kevin-Prince Boateng Davide Djily Diaw 88′ 88′ Christian Gytkjaer 1′ 1′ 85′ 85′ Sebastian Musiolik 56′ 56′ 67′ 67′ Mirko Marić REZERWOWI Giacomo Bindi Michele Di Gregorio Pietro Passador Franco Lepore Adam Chrzanowski Lorenzo Pirola Mirko Stefani Mario Sampirisi 81′ 81′ Alessandro Mallamo Filippo Scaglia Matteo Rossetti Antonino Barillà Roberto Zammarini 88′ 88′ Andrea Colpani Aldo Banse Marco Ezio Fossati 85′ 85′ Karlo Butić 66′ 66′ Davide Frattesi 77′ 77′ José Ndong Machín Dicombo 67′ 67′ Dany Mota Carvalho 88′ 88′ Antonio Marin

STATYSTYKI Pordenone Calcio SS Monza 1912 1 1 Posiadanie piłki 31,7% 68,3% Strzały 12 16 Strzały na bramkę 5 6 Rzuty rożne 6 9 Faule 18 11 Spalone 4 1