Porażka w derbach będzie mieć duże konsekwencje. To już koniec

W poniedziałkowym meczu 33. kolejki Serie A Inter pokonał w derbach, występując w roli gości, wicelidera AC Milan 2-1 i ma już 17 punktów przewagi nad lokalnym rywalem . Do zakończenia pozostało jeszcze pięć kolejek.

Bramki dla podopiecznych Simone Inzaghiego zdobyli Francesco Acerbi w 18. minucie (głową z bliska po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i przedłużeniu tego podania) oraz Francuz Marcus Thuram na początku drugiej połowy (49.), po indywidualnej akcji i płaskim strzale z ok. 16 metrów. Milan odpowiedział tylko trafieniem głową reprezentanta Anglii Fikayo Tomoriego w 80. minucie.

Serie A. Inter Mediolan mistrzem Włoch

W doliczonym czasie gry było bardzo nerwowo, doszło do ostrych przepychanek między piłkarzami . Sędzia pokazał aż trzy czerwone kartki. W ekipie Milanu zostali nimi ukarani Francuz Theo Hernandez i Davide Calabria , a w zespole Interu - Holender Denzel Dumfries .

To 20. tytuł mistrzowski "Nerazzurrich", poprzedni wywalczyli w 2021 roku.

Do końca sezonu Serie A pozostało pięć kolejek. Inter ma obecnie 86 punktów, więc Milan (69) nie będzie już w stanie dogonić lidera.

Konsekwencją tej porażki ma być zwolnienie Piolego , którego kontakt z "Rossoneri" obowiązuje do połowy 2025 roku.

Serie A. Jak przyszłość Stefana Piolego?

"Według mediów 14 miesięcy temu miał problemy i spójrz, co osiągnął od tego czasu. Jestem tutaj szczęśliwy, pracuję dobrze i myślę, że zespół ma potencjał do poprawy" - tłumaczył po spotkaniu Pioli, który z Milanem wywalczył tytuł w 2022 roku, a nawiązał przy tym do szkoleniowca derbowego rywala - Simone Inzaghiego.