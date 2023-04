"Polski" klub nie dał rady. Bolesna lekcja w hicie piątku, byli bez szans

Piątek w Italii rozpoczął się od potyczki Cremonese z Empoli, z której zwycięsko wyszedł pierwszy z wymienionych zespołów - a to o tyle istotne, że walczy on o wydostanie się ze strefy spadkowej Serie A. Potem naprzeciw siebie stanęli zawodnicy Spezii oraz Lazio, będący we włoskiej ekstraklasie w zupełnie różnych sytuacjach.