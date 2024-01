Marcin Listkowski, były piłkarz młodzieżowej reprezentacji Polski, znów trafił na zaplecze Serie A. Tym razem niespełna 26-letni napastnik z ekstraklasowego US Lecce został wypożyczony do grającej klasę niżej we Włoszech Calcio Lecco. Komunikat wystosował w czwartek macierzysty klub zawodnika.