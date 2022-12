Polak znalazł się na celowniku giganta! Doczekamy się "biało-czerwonego tria"?

Pierwszą wielką firmą, jaka miała zwrócić na niego uwagę, miał być AC Milan - i co więcej transfer do "Rossonerich" zdawał się już być na ostatniej prostej. Potem jednak do akcji miało wkroczyć również Napoli, a jeśli mowa o opcjach spoza Italii, to Kiwior znalazł się również pod obserwacją Atletico Madryt.