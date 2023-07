Polak pożegnał się z klubem. "Zostanie to ze mną na zawsze"

30-letni obrońca trafił do Napoli w styczniu tego roku. W jego barwach rozegrał jednak tylko cztery mecze - trzy w Serie A pod koniec sezonu i jeden w Pucharze Włoch, notując asystę .

"Neapol... Mieszkałem tu tylko kilka miesięcy, ale były one niezapomniane. Dla mnie to był wielki honor i przywilej nosić błękitną koszulkę, a zdobycie scudetto po 33 latach i wzniesienie pucharu było niesamowite. Zostanie to ze mną na zawsze" - napisał Bereszyński.