Polak po trzech latach wraca do Serie A. Wydatnie pomógł w awansie

Jagiełło już zna smak Serie A. Po transferze z Zagłębia Lubin w lutym 2019 roku, w sezonie 2019/2020 zadebiutował w niej i rozegrał 11 spotkań. W klubie z Genui uznano jednak, że nie jest jeszcze gotowy, by na co dzień rywalizować we włoskiej ekstraklasie. Został więc wypożyczony na dwa sezony do Brescii, która gra w Serie B.