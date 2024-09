Polacy grają ze Szkocją, a tu nagłe wieści o Miliku. Waży się jego przyszłość

7 czerwca bieżącego roku to niezwykle istotna data w kontekście obecnego położenia Arkadiusza Milika . To właśnie wtedy bowiem napastnik brał udział w spotkaniu towarzyskim z Ukrainą, które dla reprezentacji Polski miało być sprawdzianem przed zbliżającym się Euro 2024.

30-latek musiał nie tylko pożegnać marzenia o wyjeździe na mistrzostwa Europy, ale i nie mógł też oczekiwać powołania na wrześniowe spotkania Ligi Narodów UEFA, w tym to rozgrywane ze Szkocją na Hampden Park. Do tego wszystkiego oczywiście ominął go okres przygotowawczy przed sezonem 2024/2025 w Juventusie, a także trzy pierwsze potyczki ligowe "Starej Damy" - z Como, Hellasem Werona oraz AS Roma.