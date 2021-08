Pokaz siły faworyta! Efektowne trafienie gwiazdora

Inter Mediolan po wygraniu Serie A nie zdołał utrzymać gwiazd zespołu ani poprzedniego trenera "Nerazzurrich" Antonio Conte. Ekipę z Lombardii opuścili jeszcze Romelu Lukaku czy Archaf Hakimi.



Nowym szkoleniowcem zespołu został Simone Inzaghi, który po bardzo dobrym okresie w Lazio, spróbował swoich w lepszym klubie.



Spotkanie rozpoczęło się o wiele lepiej dla gospodarzy i kibice zgromadzeni na Stadio Giuseppe Meazza mogli wreszcie świętować gola swoich ulubieńców z wysokości trybun.



Jeden z nowych nabytków Interu - a zarazem były gracz AC Milan - Hakan Calhanoglu dograł piłkę w pole karne, a Milan Szkriniar głową umieścił ją w bramce. "Nerazzurri" poszli za ciosem i błyskawicznie ponownie trafili do bramki.





Inter Mediolan - Genoa. Udany start sezonu w wykonaniu Interu! Efektowny gol Calhanoglu

Reklama

Po składnej akcji Edin Dżeko dograł do Calhanoglu, a ten momentalnie huknął zza pola karnego i pokonał Salvatore Sirigu. Na trafienia Interu spróbował odpowiedzieć Yayah Kallon, lecz nie zdołał trafić do bramki.



Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy w efektowy sposób akcję wykończył Ivan Periszić, jednak gol nie został uznany. Sędziowie dopatrzyli się bowiem spalonego. Z tego samego powodu nie uznany zostało także drugie trafienie Calhanoglu.



Inter nie zraził się i nadal atakował. W 74. minucie Nicolo Barella efektownie dograł do Arturo Vidala, a ten trącił piłkę do bramki. Wcześniej futbolówkę na boisko odbił Sirigu.



Wynik spotkania tuż przed jego końcem ustalił Dżeko. Napastnik otrzymał dobre podanie od Vidala i głową dopełnił formalności. Wcześniej Bośniak popisał się jeszcze jednym dobrym strzałem, lecz wówczas futbolówka trafiła w poprzeczkę.





Pozostałe spotkania:

W drugim meczu rozegranym w tym samym czasie Hellas Werona przegrał z Sassuolo 2-3. W barwach ekipy gospodarzy całe spotkanie rozegrał Paweł Dawidowicz.



Drużyna z miasta Romea i Julii kończyła to spotkanie w dziesięciu. Czerwoną kartkę obejrzał bowiem Miguel Veloso.



PA



1. kolejka Włochy - Serie A

2021-08-21 18:30 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: Valerio Marini Inter Mediolan Genoa CFC 1893 4 0 DO PRZERWY 2-0 M. Škriniar 6' H. Çalhanoğlu 14' A. Vidal 74' E. Džeko 87'

4 0 Inter Mediolan Genoa CFC 1893 Handanovič Škriniar Bastoni de Vrij Barella Darmian Çalhanoğlu Perišić Brozović Sensi Džeko Sirigu Biraschi Criscito Vanheusden Rovella Sturaro Badelj Cambiaso Hernani Kallon Pandev SKŁADY Inter Mediolan Genoa CFC 1893 Samir Handanovicz Salvatore Sirigu 6′ 6′ Milan Szkriniar 46′ 46′ Davide Biraschi 84′ 84′ Alessandro Bastoni 1′ 1′ Domenico Criscito Stefan de Vrij Zinho Vanheusden 77′ 77′ Nicolò Barella Nicolò Rovella Matteo Darmian 66′ 66′ 71′ 71′ Stefano Sturaro 14′ 14′ 77′ 77′ Hakan Calhanoglu Milan Badelj 69′ 69′ Ivan Periszić 46′ 46′ Andrea Cambiaso Marcelo Brozović 46′ 46′ Hernani Azevedo Júnior 69′ 69′ Stefano Sensi 54′ 54′ Yayah Kallon 87′ 87′ Edin Dżeko Goran Pandev REZERWOWI Alex Cordaz Federico Marchetti Ionuț Andrei Radu Andrea Masiello Danilo D'Ambrosio 46′ 46′ Stefano Sabelli 69′ 69′ Federico Dimarco 46′ 46′ Laurens Serpe 84′ 84′ Denzel Justus Morris Dumfries Kevin Andrés Agudelo Ardila Aleksandar Kolarov Steeve-Mike Eboa Ebongue Andrea Ranocchia 71′ 71′ Filippo Melegoni Lucien Agoume Manolo Portanova 77′ 77′ 78′ 78′ Matias Vecino 46′ 46′ Flavio Junior Bianchi 69′ 69′ 74′ 74′ Arturo Vidal Aleksander Buksa Andrea Pinamonti Caleb Ekuban 77′ 77′ Martín Adrián Satriano Costa 54′ 54′ Andrea Favilli

STATYSTYKI Inter Mediolan Genoa CFC 1893 4 0 Posiadanie piłki 59,9% 40,1% Strzały 18 8 Strzały na bramkę 12 4 Rzuty rożne 8 2 Faule 18 7 Spalone 2 2