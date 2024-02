Atalanta nie była w stanie jednak rzucić się do odrobienia strat. Została wyraźnie zdominowana, a mediolańczycy nie zamierzali schodzić do szatni z jednobramkową przewagą. 240 sekund przed upłynięciem podstawowego czasu pierwszej połowy zadali drugi cios. Lautaro Martinez dostał przed polem karnym dobrą piłkę wynikającą z chaosu w szeregach defensywnych podopiecznych Gian Piero Gasperiniego, zrobił obrót do tyłu, ustawił piłkę na lewej nodze i niespodziewanie umieścił ją tuż przy słupku. Wiele osób było zdziwionych, że ta piłka trafiła do bramki, w tym komentatorzy czy przebywający na trybunach kontuzjowany Marcus Thuram.