Pogrom we Włoszech. Koncert drużyny Polaka, podium coraz bliżej

Polscy kibice mogli zasiąść do poniedziałkowego spotkania AS Roma - Cagliari Calcio z lekkim rozczarowaniem. Podobnie jak w przypadku poprzedniego meczu ligowego, tak i tym razem trener rzymian, Daniele De Rossi zadecydował się pozostawić Nikolę Zalewskiego na ławce . Zamiast niego szansę na debiut otrzymał sprowadzony zimą na zasadzie wypożyczenia Angelino.

Koncert Romy zwieńczył 23. kolejkę Serie A. Zalewski wspomógł zespół wchodząc z ławki

Piłkarze zmienili strony, ale zmianie nie uległa sytuacja na boisku. Roma wciąż prowadziła grę i konstruowała kolejne ataki. Do tego dopisywało jej szczęście. W 49. minucie Andrea Petagna miał wielkiego pecha - zagrywana piłka uderzyła go w rękę , choć starał się trzymać ją jak najbliżej ciała. Sędzia Matteo Marcenaro zdecydował się na odgwizdanie jedenastki. Paulo Dybala nie miał problemów z umieszczeniem jej w siatce.

AS Roma do ostatnich minut w pełni kontrolowała przebieg wydarzeń i odniosła imponujące zwycięstwo. Pozwoliło jej to awansować na 5. miejsce w tabeli. Wygląda na to, że Daniele De Rossi wniósł do klubu wyraźnie ożywienie.