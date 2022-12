Pogba wywołał furię fanów Juventusu. Wystarczyły te dwa zdjęcia

Paul Pogba od czasu swojego powrotu do Juventusu rozegrał dla "Starej Damy" zaledwie 45 minut - i to w meczu towarzyskim. Wszystkiemu winne są kolejne urazy, z jakimi zmaga się Francuz - ostatnio ponownie złapał on kontuzję i w teorii powinien poddawać się właśnie przede wszystkim rehabilitacji. Wiele wskazuje jednak na to, że zawodnik... wybrał się na narty, czym wzbudził wściekłość kibiców. Pogba zresztą sam "zdradził się" na Instagramie.