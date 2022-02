Po pucharze, Piątek strzeli też w lidze? Gdzie oglądać Spezia - Fiorentina?

Oprac.: Andrzej Zasadni Serie A

Mecz Spezia - Fiorentina to kolejna okazja, by Krzysztof Piątek zdobył swojego pierwszego gola w Serie A po powrocie do Włoch. Jak zapowiedział trener Fiorentiny, Piątek zagra dziś w pierwszym składzie. W meczu nie wystąpi Bartłomiej Drągowski. O której gra dziś Krzysztof Piątek? Gdzie oglądać mecz Spezia - Fiorentina? Transmisja tv o godz. 20.40 w Eleven Sports 1 oraz Eleven Sport 4, online live stream na Polsat Box Go i elevensports.pl.

Zdjęcie Kiedy gra Krzysztof Piątek? Gdzie oglądać mecz Spezia - Fiorentina? Transmisja w Eleven Sports i na Polsat Box Go / DeFodi Images / Contributor / Getty Images