Faworytem spotkania w Salerno byli oczywiście goście, choć w niedzielę wystąpili bez Victora Osimhena. Najlepszy strzelec Napoli (pięć goli w lidze), ma problemy mięśniowe.

Salernitana to jednak przedostatnia drużyna w tabeli, a klub z Neapolu jest liderem. I od początku meczu na Stadio Arechi to podopieczni Luciana Spallettigeo przejęli inicjatywę.



W siódmej minucie Giovanni Di Lorenzo dośrodkował w pole karne, gdzie Piotr Zieliński uderzył lewą nogą, ale nad poprzeczką.



Goście lepiej operowali piłką, ale nie umieli potem zagrozić bramce rywali. Dość napisać, że w pierwszej połowie nie oddali nawet celnego strzału na bramkę.



Po zmienia stron nie było wcale lepiej. Nic dziwnego, że po godzinie gry Spalletti dokonał dwóch zmian - zeszli Dries Mertens i Hirving Lozano, a na murawie pojawili się Eljif Elmas i Andrea Petagna.

11. kolejka Włochy - Serie A

2021-10-31 18:00 | Stadion: Stadio Arechi | Arbiter: Michael Fabbri US Salernitana 1919 SSC Napoli 0 1 DO PRZERWY 0-0 P. Zieliński 61'

W 61. minucie Napoli objęło prowadzenie. Zieliński dostał podanie w pole karne, a ponieważ kąt był duży, to Polak odegrał do wprowadzonego Petagni. Rezerwowy napastnik trafił jednak w poprzeczkę, ale akcja toczyła się dalej. Piłkę w pole karne ponownie wstrzelił Mario Rui, ta trafiła do Zielińskiego, który uderzeniem lewą nogą pokonał bramkarza Salernitany. To był pierwszy celny strzał gości w meczu!

Serie A. Zieliński przed Bońkiem

Serie A Hellas Verona FC - Juventus Turyn 2-1 (2-0). Liga włoska - 11. kolejka Serie A To było drugie trafienie Polaka w tym sezonie ligowym, a 32. w ogóle w Serie A. Tym samym pomocnik przeskoczył w polskiej klasyfikacji Zbigniewa Bońka (31 goli). Przed nim jest tylko Arkadiusz Milik.

Sędziowie jeszcze sprawdzali, czy nie było spalonego, ale okazało się, że bramka została zdobyta zgodnie z przepisami.



W 2021 roku Zieliński zdobył już siódmą bramkę na wyjazdach w Serie A. Wśród pomocników takim samym wynikiem może się pochwalić jeszcze tylko Franck Kessie z Milanu.



Salernitana drugi cios otrzymała w 70. minucie. Z boiska wyleciał Grigoris Kastanos, który zaatakował wślizgiem André-Franka Zambo Anguissę. Sędzia Michael Fabbri poszedł jeszcze oglądać tę sytuację na monitorze, ale potem bez wahania wyciągnął czerwoną kartkę.

Sześć minut później sytuacja się wyrównała. Franck Ribery zagrał do wychodzącego na czystą pozycję Simy'ego, którego sfaulował Kalidou Koulibaly. Kapitan Napoli został ukarany czerwoną kartką. Przerwa trochę trwała, ponieważ do akcji wkroczył VAR, sprawdzając jeszcze, czy napastnik gospodarzy nie był na spalonym. Okazało się, że nie i obie drużyny grały po 10.



Z rzutu wolnego z 18 metrów uderzył Ribery, piłka przeleciała nad murem, jednak z linii bramkowej wybił ją stojący tam Di Lorenzo.

Napoli wygrywa, a teraz Legia

Sędzia Fabri doliczył sześć minut, ale wynik się nie zmienił.



Napoli wygrało więc 10. mecz na 11 rozegranych w Serie A, co udało im się dopiero po raz drugi w historii, a w czwartek w Warszawie w czwartej kolejce Ligi Europy zmierzy się z Legią.



0 1 US Salernitana 1919 SSC Napoli Ospina Di Lorenzo Rrahmani Koulibaly Rui Zambo Anguissa Politano Lozano Ruiz Zieliński Mertens Belec Zortea Gyömbér Strandberg Ranieri Schiavone Kastanos Di Tacchio Ribéry Bonazzoli Gondo SKŁADY US Salernitana 1919 SSC Napoli Vid Belec David Ospina Nadir Zortea Giovanni Di Lorenzo Norbert Gyomber Amir Rrahmani Stefan Strandberg 76′ 76′ Kalidou Koulibaly 88′ 88′ Luca Ranieri 74′ 74′ Silva Duarte Mario Rui 88′ 88′ Andrea Schiavone 41′ 41′ André-Frank Zambo Anguissa 69′ 69′ Grigoris Kastanos 80′ 80′ Matteo Politano Francesco Di Tacchio 60′ 60′ Hirving Lozano Franck Ribery Fabián Ruiz Pena 72′ 72′ Federico Bonazzoli 61′ 61′ 90′ 90′ Piotr Zieliński 64′ 64′ Cedric Gondo 60′ 60′ Dries Mertens REZERWOWI Vincenzo Fiorillo Davide Marfella Antonio Russo Alex Meret Ramzi Aya Faouzi Ghoulam Filippo Delli Carri 80′ 80′ Juan Jesus 88′ 88′ Riccardo Gagliolo 90′ 90′ Alessandro Zanoli Paweł Jaroszyński Diego Demme Frederic Veseli 60′ 60′ Eljif Elmas Wajdi Kechrida Stanislav Lobotka 72′ 72′ Joel Obi Lorenzo Insigne 88′ 88′ Milan Đurić 60′ 60′ Andrea Petagna 64′ 64′ Simeon Tochukwu Nwankwo Edoardo Vergani

STATYSTYKI US Salernitana 1919 SSC Napoli 0 1 Posiadanie piłki 36,9% 63,1% Strzały 7 14 Strzały na bramkę 3 4 Rzuty rożne 4 4 Faule 11 13

Zdjęcie Piotr Zieliński (biały strój) w meczu z Salernitaną / Francesco Pecoraro / Getty Images

