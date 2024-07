Piotr Zieliński zadebiutował w nowym klubie. "Pokazał oznaki klasy"

Piotr Zieliński zmienił pracodawcę. Przeniósł się z Napoli do Interu Mediolan na zasadzie wolnego transferu. W poniedziałek reprezentant Polski, który brał udział w Euro 2024, rozegrał pierwszy mecz w nowym barwach. Rywalem mistrza Włoch była drużyna Pergolettese, na co dzień występująca w Serie C. Podopieczni Simone Inzaghiego wygrali 2-1, a "Zielu" zaprezentował się przez 45 minut.