Mecz Napoli - Inter jest jednym z najważniejszych piłkarskich wydarzeń weekendu nie tylko we Włoszech, ale i w całej Europie. Piotr Zieliński i spółka tracą punkt do broniącego tytułu Interu. W sobotę jedna z tych drużyn może zrobić duży krok w kierunku mistrzostwa Włoch. Zapowiada się pasjonujące widowisko. Gdzie oglądać mecz Napoli - Inter w sobotę, 12 lutego? Transmisja tv w Eleven Sports 1. Napoli - Inter online live stream na elevensports.pl i Polsat Box Go.

Napoli – Inter. Forma drużyn i aktualna sytuacja w tabeli Serie A

Napoli po 24. kolejkach Serie A ma w dorobku 52 punkty i zajmuje pozycję wicelidera. Drużyna Piotra Zielińskiego w ostatnim czasie zwycięża z imponującą regularnością. Napoli triumfowało w ostatnich czterech meczach w lidze, zdobywając łącznie osiem bramek.

Napoli czeka na mistrzostwo Włoch od 32 lat. Ewentualne zwycięstwo z Interem, rzecz jasna nie przesądzi o losach walki o tytuł, ale przybliży "Azzurri" do upragnionego sukcesu.

Czy Piotr Zieliński poprowadzi Napoli do trzeciego w historii klubu scudetto? Polak ma ogromny wpływ na poczynania zespołu w obecnym sezonie. W Neapolu coraz częściej mówi się o tym, że w lipcu Zieliński może być bohaterem wielkiego transferu. Włoskie media rozpisują się o zainteresowaniu 26-latkiem takich klubów, jak Bayern Monachium, Liverpool, a nawet Manchester City. Zieliński przyznaje jednak, że nie myśli o transferze i kolejne lata chce spędzić w Napoli.

Napoli - ostatnie wyniki:



Venezia - Napoli 0-2 (Serie A)

Napoli - Salernitana 4-1 (Serie A)

Bologna - Napoli 0-2 (Serie A)

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Venezia FC - SSC Napoli. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Celem nadrzędnym Interu jest obrona mistrzostwa Włoch. W ostatniej kolejce Inter na własne życzenie przegrał 1-2 w prestiżowym meczu z Milanem. Porażka sprawiła, że przewaga mediolańczyków nad grupą pościgową wynosi już tylko jeden punkt.

W tygodniu piłkarze Interu nieco poprawili humory swoim kibicom, pokonując u siebie Romę 2-0 w ćwierćfinale Pucharu Włoch. Łupem strzeleckim podzielili się Edin Dżeko i Alexis Sanchez.

Inter - ostatnie wyniki:



Inter - Roma 2-0 (Puchar Włoch)

Inter - Milan 1-2 (Serie A)

Inter - Venezia 2-1 (Serie A)

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Włoch: Inter Mediolan - AS Roma. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Napoli – Inter. Kiedy i o której mecz?

Mecz Napoli - Inter w sobotę, 12 lutego o godz. 18 na Stadio Diego Armando Maradona w Neapolu.

Napoli – Inter. Gdzie oglądać transmisję tv?

Transmisja tv meczu Napoli - Inter na Eleven Sports 1.

Napoli – Inter. Transmisja online live stream

Napoli - Inter online live stream na elevensports.pl i Polsat Box Go.

