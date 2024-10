Piotr Zieliński wszedł, a po minucie gol dla Interu. Pomocnik skompletował dublet

Zieliński z kolejnym udanym występem. Inter zdeklasował jego były klub

To nie był koniec strzelania w tym spotkaniu. W 79. minucie do siatki trafiła największa gwiazda Interu Mediolan, czyli Lautaro Martinez. To jednak dopiero czwarty gol w tym sezonie Argentyńczyka. Do przodującego Mateo Reteguiego brakuje mu aż sześciu trafień.