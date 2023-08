Piotr Zieliński wrócił do domu. Jego Napoli nie dało szans rywalom

W pierwszej połowie meczu Napoli - Sassuolo padła tylko jedna bramka, jednak okazała się ona niezwykle ważna. Po upływie kwadransa gry arbiter podyktował rzut karny dla gospodarzy. Do piłki podszedł Victor Osimhen i zamienił " jedenastkę " na gola otwierającego wynik meczu.

Przed zmianą stron Piotr Zieliński nie rozgrywał fenomenalnego meczu, ale jego występ był co najmniej poprawny. Środek pola w tym spotkaniu zdecydowanie należał do "Azurrich", a polski pomocnik zdecydowanie dołożył do tego swoją "cegiełkę".