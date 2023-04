Włoskie media nie oszczędziły Zielińskiego po klęsce Napoli

"Poza strzałem, który Maignan wybił na rzut rożny, miał problemy z tym, by dojść do pozycji strzeleckiej, źle radził sobie także z grą bez piłki" - czytamy w tuttomercatoweb.com. "Najżywszy w środku pola, zgrał ciętą piłkę do Simeone i strzelając lewą nogą sprawdził czujność Maignana. Po przerwie jednak również on zniknął" - dodaje "La Gazetta".