Starcie pomiędzy Napoli i Juventusem ma się odbyć w czwartek 6 stycznia. Włoska inspekcja sanitarna ustaliła, że Piotr Zieliński, Stanislav Lobotka i Amir Rahmani mieli w niedalekiej przeszłości bliski kontakt z osobami, u których potwierdzono pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Zieliński, Lobotka i Rahmani byli zaszczepieni

Mimo że piłkarze ci, wylecieli już do Turynu, dostali oficjalny zakaz udziału w meczu i konieczność jak najszybszego poddania się izolacji. To efekt zmienionej decyzji jednego z oddziałów inspekcji sanitarnej - wcześniej wydano zgodę na dalszą "działalność" zawodową Zielińskiego, Lobotki i Rahmaniego. Cała trójka zaszczepiona była dwiema dawkami, ale bez dawki przypominającej. Od ostatniego szczepienia każdego z zawodników minęło ponad 120 dni, co uniemożliwia zastosowanie "wyjątku".

Już wcześniej z różnych powodów niedostępni na mecz ze "Starą Damą" stali się Fabian Ruiz, Kevin Malcuit, Hirving Lozano, Victor Osimhen, Kalidou Koulibaly, Andre Anguissa, Adam Ounas, Valerio Boffelli i Alex Meret.

Pod wątpliwość można poddać to, czy mecz w ogóle się odbędzie, o czym piszę Piotr Dumanowski z Eleven Sports - Mecz na tę chwilę ma zostać rozegrany, ale Napoli w takim wypadku, bez 12 zawodników pierwszego składu, będzie musiało wyjść kilkoma juniorami. Ciężary - napisał dziennikarz.



Juventus - Napoli. Gdzie oglądać mecz?

Juventus, jeśli sięgnie po trzy punkty, to zbliży się do ścisłej czołówki Serie A. Napoli zagra o utrzymanie trzeciego miejsca w tabeli. Napoli nie wygrało z Juventusem w Turynie w czterech poprzednich meczach wyjazdowych. Początek meczu Juventus - Napoli od godziny 20:45 w czwartek 6 stycznia. Transmisja Juventus - Napoli w tv na Eleven Sports 1.

