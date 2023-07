Piotr Zieliński po wielkim sukcesie zmieni klub? Były trener mocno na niego liczy

W kręgu zainteresowania klubu ze stolicy Włoch, oprócz Zielińskiego, jest także Samuele Ricci.

Lazio już złożyło pierwszą ofertę za 29-letniego Polaka, ale ta, w wysokości 20 milionów euro plus dodatkowe pięć milionów w bonusach, została odrzucona.

Wydaje się, że prezes Napoli, którym jest Aurelio De Laurentiis, chciałby co najmniej 35 milionów euro. To tylko kilka milionów mniej niż Lazio zarobiło na sprzedaży Serba Sergeja Milinkovicia-Savicia.

Jak podał "Corriere dello Sport", będzie to trudne, ale nie niemożliwe. Tym bardziej, że mocno na Zielińskiego liczy Sarri. Panowie pracowali ze sobą nie tylko w Napoli, ale i wcześniej w Empoli. W przypadku reprezentanta Polski mówiło się także o przeprowadzce do Arabii Saudyjskiej, ale to raczej nie wchodzi w grę . Przynajmniej na tym etapie jego kariery.

Seria A. Lazio Rzym szuka pomocników

Lazio interesuje się nie tylko jednak Zielińskim. Innym graczem jest Ricci. W przypadku 22-letniego pomocnika Torino na razie również są rozbieżności co do kwoty transferu. Jego obecny klub życzy sobie bowiem około 20 milionów euro, a to trochę za dużo.

Podopieczni Sarriego, którzy zagrają w Lidze Mistrzów, na razie sprzedali trzech piłkarzy. Milinković-Savić odszedł do Al-Hilal za 42 mln euro, a za zdecydowanie mniejsze pieniądze Francesco Acerbi trafił do Interu Mediolan, Gonzalo Escalante do Cadizu. Obaj byli już tam wypożyczeni.

Natomiast Lazio pozyskało 21-letniego Mattea Cancellierego z Hellasu Werona za prawie osiem milionów euro i 20-letniego Diega Gonzaleza z Celai za milion euro.

Piotr Zieliński (drugi od prawej w dolnym rzędzie) zostanie w Napoli czy wybierze coś innego? / AFP

Maurizio Sarri, trener Lazio / AFP

Lazio szuka zastępcy za Sergeja Milinkovicia-Savicia / AFP