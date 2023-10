Piotr Zieliński obsypany komplementami. Piękne słowa z ust syna Maradony

Piotr Zieliński to jeden z najlepszych obecnie polskich piłkarzy. Swoją przygodę z futbolem pochodzący z dolnego śląska gwiazdor rozpoczął w lokalnym klubie Orzeł Ząbkowice Śląskie. Następnie przez dwa lata występował w barwach Zagłębia Lubin. W 2011 roku przeniósł się do Włoch i od tamtej pory bryluje w tamtejszej lidze. Reprezentant Polski dotychczas we Włoszech był zawodnikiem takich klubów jak Udinese Calcio i Empoli FC. W sierpniu 2016 roku Zieliński podpisał pięcioletni kontrakt z SSC Napoli. Przedstawiciele "Błękitnych" są jednak zadowoleni ze współpracy z Polakiem do tego stopnia, że nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miał on opuścić szeregi klubu.