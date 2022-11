Piotr Zieliński nominowany do nagrody. Można mu pomóc w głosowaniu

Piotr Zieliński został nominowany do nagrody dla najlepszego piłkarza Serie A za listopad. W tym miesiącu rozegrał trzy spotkania ligowe. Najpierw w wyjazdowym meczu z Atalantą zanotował asystę, by w domowych spotkaniach z Empoli i Udinese strzelić po bramce.

Zieliński najlepszym piłkarzem listopada w Serie A? Można na niego głosować

Wszystkie te starcia skończyły się zwycięstwami jego SSC Napoli : kolejno 2:1, 2:0 i 3:2. Zespół Luciano Spalettiego po 15 kolejkach ma na koncie 41 punktów i jest liderem tabeli. Drugi w stawce AC Milan traci do niego osiem "oczek". Tak duża przewaga to także zasługa Zielińskiego.

Powalczy on o statuetkę ze swoim klubowym kolegą, Victorem Osimhenem, który we wspomnianych meczach trafił do siatki dwukrotnie, tyle samo razy asystując. W szranki z dwójką z Neapolu stanęli Giacomo Bonaventura z Fiorentiny, Federico Dimarco z Interu Mediolan oraz Moise Kean z Juventusu.