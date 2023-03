Duża w tym zasługa Piotra Zielińskiego , który zbiera doskonałe recenzje za swoje występy w drugiej linii Neapolitańczyków . Polak do tej pory we wszystkich rozgrywkach zdobył siedem goli i zanotował dziewięć asyst .

Zieliński na celowniku Newcastle United

"Kilka silnych klubów odezwało się ostatnio do Napoli w sprawie Piotra Zielińskiego. (...) Mam na myśli Newcastle, czyli zespół, który jeśli zakwalifikuje się do europejskich pucharów, poszuka zawodników zdolnych do rywalizowania na tym poziomie. Trzeba zrozumieć sytuację Napoli. Jeśli dostaliby dobrą ofertę, mogliby zdecydować się go sprzedać, gdyby na daną chwilę nie udało się znaleźć porozumienia w sprawie przedłużenia umowy" - wyjaśnia.