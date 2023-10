Piotr Zieliński na celowniku legendarnego klubu. Szykuje się hitowy ruch

Nie jest żadną tajemnicą, że Piotr Zieliński zalicza się do grona najlepszych pomocników Starego Kontynentu. Polak już od wielu lat jest obecny w realiach Serie A, będąc jednym z najlepszych graczy na Półwyspie Apenińskim. Choć w samym tylko Napoli można wymienić kilku zawodników, którzy generują znacznie lepsze liczby, to Polak swoją kreatywnością, a także boiskową inteligencją jest kluczem ekipy spod Wezuwiusza do osiągania dobrych rezultatów.