Piotr Zieliński na celowniku kolejnego giganta. To mógłby być hitowy transfer

W ubiegłym tygodniu Piotr Zieliński świętował wraz z Napoli tytuł mistrzowski, jednak od dłuższego czasu nie milkną głosy dotyczące tego, że mogło to być ostatnie trofeum zdobyte przez Polaka w barwach ekipy spod Wezuwiusza. Kontrakt wygasający z końcem kolejnego sezonu nadal nie został przedłużony, a pomocnik łączony jest z przenosinami do Premier League. Zdaniem hiszpańskiego serwisu "Fichajes" do walki o jego zakontraktowanie włączył się... Manchester United.