Piotr Zieliński będzie mógł zagrać w czwartkowym szlagierze 20. kolejki Serie A przeciwko Juventusowi Turyn (20.45). To efekt gorączkowych konsultacji sztabu medycznego Napoli z prawnikami.



Juventus - Napoli. Zieliński i koledzy pod lupą

Reprezentant Polski poleciał z drużyną do stolicy Piemontu, ale już na miejscu okazało się, że nie może zagrać w hicie , ponieważ miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. To samo tyczyło się jego dwóch klubowych partnerów - Amira Rrahmaniego i Stanislava Lobotki.



Dodatkowo w przypadku każdego z nich od drugiej dawki szczepionki minęło więcej niż 120 dni. A to stoi w sprzeczności z obowiązującymi obecnie we Włoszech przepisami sanitarnymi.



Wydano komunikat informujący, że wszyscy trzej piłkarze skierowani zostali na kwarantannę. Wydawało się zatem, że ich występ w konfrontacji ze "Starą Damą" jest wykluczony.



Tymczasem "Corriere della Sera" donosi, że klub z Neapolu postanowił ostatecznie umieścić całą trójkę w meczowej kadrze. Zanosi się więc na to, że Zieliński wybiegnie na mecz z "Juve".



Otwartym pozostaje pytanie, czy konsekwencją takiego stanu rzeczy nie będą surowe sankcje dla Napoli ze strony władz krajowych.



