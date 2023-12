Piotr Zieliński i spółka "na deskach". Koszmar Napoli w hicie Serie A

Już w 12. minucie przyjezdni pogrozili gospodarzom. Marcus Thuram trafił do siatki, ale był na minimalnym spalonym. Kolejne minuty były już trudniejsze dla mediolańczyków. Stefan de Vrij musiał opuścić boisko z powodu urazu (zastąpił go Carlos Augusto), a następnie Matteo Politano mógł wyprowadzić neapolitańczyków na prowadzenie, ale trafił w lewy słupek bramki. Końcówka pierwszej połowy należała jednak ponownie do Interu.