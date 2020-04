W przyszłym sezonie piłkarze występującej na zapleczu włoskiej ekstraklasy Pescary będą grać w koszulkach zaprojektowanych przez sześcioletniego Luigiego D'Agostino - poinformował klub z miasta położonego nad Morzem Adriatyckim.

Pescara zorganizowała konkurs pod nazwą "Wykop COVID-19" dla dzieci, aby nie nudziły się w czasie, gdy muszą pozostać w domach z powodu pandemii koronawirusa. Najmłodsi mieszkańcy miasta wysyłali rysunki, na których musiała znaleźć się widniejąca w herbie klubu maskotka - delfin.

Projekt D'Agostino przedstawia to zwierzę wyskakujące z wody do piłki, a nad nim unosi się tęcza. Wybrano go - jak napisano na oficjalnej stronie internetowej Pescary - "po wielu dniach głosowań, eliminacji, rozczarowań".

Do wykonania koszulki z projektem D'Agostino zobowiązała się firma Errea.

"To nie koniec niespodzianek! Mały Luigi będzie gościem Errei w jej siedzibie w Parmie, gdzie będzie mógł dotknąć materiałów, z których koszulka będzie wykonana, i spędzić dzień obserwując proces od projektowania do produkcji" - napisała Pescara.

Drugie miejsce w konkursie zajął Simone Ciccocioppo i jego projekt będzie widniał na strojach młodych piłkarzy z akademii klubu.

We włoszech potwierdzono już ponad 180 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem, a na chorobę COVID-19 zmarło ponad 24 tysiące osób. Rozgrywki piłkarskie w Italii wstrzymane są od ponad miesiąca.