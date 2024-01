"Piłkarskie jaja" we Włoszech. Inter nie strzelił gola w takiej sytuacji

To był absolutnie szalony mecz na Stadio Giuseppe Meazza w Mediolanie. Tamtejszy Inter w 19. kolejce włoskiej Serie A podejmował Hellas Verona. Gospodarze wygrali to spotkanie, ale emocje towarzyszyły kibicom na trybunach do ostatnich sekund. Aż trudno uwierzyć w to, jak potoczyło się to spotkanie i jaką sytuację "Nerazzurri" zmarnowali w doliczonym czasie gry drugiej połowy.