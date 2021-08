Pedro podpisał dwuletni kontrakt z Lazio, gdzie spotka się z Mauriziem Sarrim, z którym miał okazję pracować, gdy ten był szkoleniowcem Chelsea.

34-letni piłkarz w Romie spędził niecały rok, w zeszłym sezonie wystąpił w 40 meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelając sześć goli i zaliczając siedem asyst. Do Lazio trafił bez odstępnego.



Ostatnim zawodnikiem, który przeszedł z jednego rzymskiego klubu do drugiego był bramkarz Astutillo Malgioglio, który w 1985 roku zamienił Romę na Lazio.



Aleksandar Kolarov, Siniša Mihajlović, Diego Fuser, Angelo Peruzzi i Roberto Muzzi również występowali w obu rzymskich klubach, ale nie przechodzili bezpośrednio z jednego do drugiego.



Zobacz terminarz Serie A

Reklama

Zdjęcie Pedro (przy piłce) / AFP

Pawo