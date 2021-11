W 13. kolejce Serie A mierzył się lider Serie A Napoli z trzecim w tabeli Interem. Lepiej mecz zaczęła ekipa z Neapolu.



W 16. minucie ładnym strzałem sprzed pola karnego w "okienko" popisał się Piotr Zieliński. Był to jego trzeci ligowy gol w tym sezonie.



Do przerwy jednak Napoli przegrywało. Po straconym golu mediolańczycy rzucili się bowiem do ataku i zdobyli dwie bramki.

Inter odrabia straty i wygrywa

W 24. minucie ręką, we własnym polu karnym, zagrał Kalidou Koulibaly i sędzia odgwizdał "jedenastkę". Do piłki podszedł Hankan Calhanoglu i pewnie trafił do siatki.

Tuż przed przerwą mediolańczyków na prowadzenie wyprowadził Ivan Periszić. Chorwat uderzał głową, po wrzutce z rzutu wolnego. David Ospina zdołał co prawda odbić piłkę, ale zrobił to już za linią bramkową.





Inter nie zamierzał na tym poprzestać. Po godzinie gry wynik podwyższył Lautaro Martinez.

Wydawało się, że mediolańczycy mają trzy punkty w kieszeni, ale Napoli walczyło i strzeliło kontaktowego gola. W 78. minucie Dries Mertens precyzyjnym strzałem pod poprzeczkę pokonał Samira Handanovicia.



W końcówce gospodarze atakowali, ale nie zdołali już jednak wyrównać. Najlepszą sytuację miał Mario Rui, który strzałem głową zamykał dośrodkowanie. Świetnie jednak interweniował Handanović.



