Piątek uratowany? Możliwy wielki powrót, niespodzianka prosto z Włoch

Wiele wskazuje na to, że Salernitana nie zdecyduje się wykupić Krzysztofa Piątka z berlińskiej Herthy. Głównym pytaniem pozostaje więc to, co dalej stanie się z Polakiem, który w Niemczech mógłby nie mieć wielu okazji do grania? Być może na pomoc ruszy mu... Genoa, czyli były klub napastnika, w którym to "Il Pistolero" zdołał wypłynąć na szerokie wody europejskiego futbolu.