Tiziano Crudeli znany jest z tego, że ma niespożytą energię i czasami ponosi go ułańska fantazja, gdy Milan strzela gole. Ale to, co zrobił po pierwszych golach Krzysztofa Piątka dla mediolańskiej drużyny na pewno zapisze się w ekspresyjnej historii włoskiego komentatora.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piątek strzela pierwsze gole dla Milanu. Oto reakcja kibiców! Wideo INTERIA.TV

Minęło zaledwie 10 minut, gdy Piątek po raz pierwszy trafił do siatki Napoli. Wtedy niemal 76-letni Crudeli, zdeklarowany kibic Milanu, wstał z krzesła i zaczął krzyczeć bez opamiętania, tak jak ma w zwyczaju, gdy dzieje się coś naprawdę ważnego. "Gooooool, Gooool! Pio, Pio!, Pio, Pio!, Pio, Pio!, Pio, Pio! Ależ widowisko na San Siro! Gol, gol, gol!" - wołał.



Reklama

Crudeli od dawna specjalizuje się w komentowaniu piłki nożnej, a szczególnie gry Milanu. Bardziej znany stał się po występach w programie Diretta Stadio, w którym również bardzo emocjonalnie opowiadał o wydarzeniach na boiskach Serie A. Do legendy przeszły też jego okrzyki "Cucu, Cucu, Cucu!", gdy niedawno bramki dla Milanu strzelał Patrick Cutrone, główny rywal Piątka do miejsca w podstawowym składzie Milanu.



Drugi gol Polaka w spotkaniu o półfinał Pucharu Włoch również spotkał się z żywą reakcją Crudelego, który nie mógł darować sobie takiej okazji. "I są już dwa, już dwa! Dublet Piątka! Dublet Piątka! Pio, Pio!, Pio, Pio!" - krzyczał w obecności kolegów dziennikarzy, przyzwyczajonych już do niestandardowego zachowania Włocha, gdy "jego" Milan zdobywa bramki, a szczególnie rywalom, którzy są teoretycznie silniejsi.



Przypomnijmy też, co mówił Krzysztof Piątek po meczu z Napoli na antenie TVP Sport: - Jestem napastnikiem. Kiedy tutaj przychodziłem, mówiłem, że w każdym meczu chcę strzelać gole. We wtorek zrobiłem to dwa razy i jestem z tego bardzo zadowolony. Z pewnością zgrywam się jeszcze z chłopakami z zespołu, szukamy współpracy.

To zapowiedź, że Tiziano Crudeli jeszcze nieraz będzie miał okazję wykrzyczeć nazwisko Polaka. Albo przynajmniej jego skróconą, nową wersję. "Pio, Pio, Pio!".



RP



Zdjęcie Tak Krzysztof Piątek cieszył się po meczu / PAP/EPA

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę ligi włoskiej