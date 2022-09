Piątek bez gola, kuriozalny samobój nie pomógł Salernitanie

Po raz kolejny trener Salernitany, Davide Nicola, zdecydował się wystawić duet napastników, obok Krzysztofa Piątka ustawiając Senegalczyka Boulaye Dię. Salernitana liczyła na umocnienie pozycji w górnej połowie tabeli, a mecz z wciąż czekającym na pierwsze zwycięstwo Lecce wydawał się do tego idealną okazją.

To był jednak bardzo trudny mecz dla polskiego napastnika, jak i całego jego zespołu. Polak początkowo zaznaczył się, kiedy dobrze zgrał piłkę do nadbiegającego Coulibaly`ego, ten zresztą trafił do siatki, ale gol został cofnięty po wideoweryfikacji, która pokazała, że Malijczyk był na spalonym. To było jednak w zasadzie jego jedyne udane zagranie w pierwszej połowie, gdzie głównie odbijał się od obrońców rywali i rzadko miał piłkę przy nodze.

Kuriozalny samobój nie uratował Salernitany

Gospodarze niby prowadzili grę, ale brakowało im pewności już w okolicach pola karnego rywali. W pewnym momencie zabrakło też koncentracji, bo gospodarze dali się łatwo skontrować, a kapitalnym przyspieszeniem popisał Assan Ceesay, który na dystansie zostawił daleko z tyłu rywala, minął bramkarza i nie pomylił się strzelając z ostrego kąta.

Po przerwie swój mały moment miał Piątek. Polak znalazł się w polu karnym, oddał strzał, który na rzut rożny odbił Falcone. Z kornera dośrodkowywał Candreva, a dosyć pokracznie starał się je wybić będący na bliższym słupku Gonzalez, przez co w komiczny sposób w kompletnie niegroźnej sytuacji wpakował piłkę do własnej bramki.

Polak po 67 minutach opuścił boisko, zmieniony przez Federico Bonazzoliego. Trochę z przymusu szkoleniowiec gospodarzy był zmuszony wymienić całą linię ataku, kiedy kontuzjowanego Dię zastąpił Botheim. Niestety, z ławki Lecce tym razem nie podniósł się Marcin Listkowski.

Ofensywne zmiany nie przyniosły jednak gospodarzom nic, za to gościom bardzo dużo, bo w 84. minucie na stadionie w Salerno słychać było tylko fanów Lecce. Przed polem karnym opanował piłkę wprowadzony ledwie kilka minut wcześniej Strefezza i strzałem lewą nogą sprawił, że Seppe został przyspawany na linii i tylko patrzył jak ta wpada do siatki.

Salernitana po tej porażce może spaść na 16. miejsce w tabeli, a w kolejnej kolejce zespół Krzysztofa Piątka uda się na wyjazdowy mecz do Sassuolo.

Salernitana 1:2 Lecce

- 0:1 43`Ceesay

- 1:1 55`Gonzalez(sam.)

- 1:2 84`Strefezza



kartki: 10`Coulibaly - 47`Di Francesco, 60`Gonzalez, 84`Strefezza



Salernitana: Seppe - Bronn, Daniliuc, Gyomber(46`Bradarić) - Candreva(82`Valencia), Coulibaly(46`Castanos), Maggiore, Vilhena, Mazzocchi - Piątek(67`Bonazzoli), Dia(76`Botheim)



Lecce: Falcone - Pezzella, Baschirotto, Pongracić, Gendrey - Aksildsen(66`Blin), Hjulmand, Gonzalez(66`Bistrović) - Banda(78`Oudin), Ceesay, Di Francesco(78``Strefezza)