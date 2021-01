Polscy obrońcy na Półwyspie Apenińskim nie będą dobrze wspominać dzisiejszego dnia. W meczu Serie A samobójczego gola zdobył Kamil Glik, natomiast na drugim poziomie rozgrywkowym we Włoszech, piłkę do własnej bramki skierował również Paweł Jaroszyński, a Pescara przegrała z Cremonese 0-2.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Napoli - Fiorentina 6-0 - skrót (ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports Serie A Crotone - Benevento 4-1 w meczu 18. kolejki Serie A. Samobójcze trafienie Glika

Paweł Jaroszyński jest jednym z kluczowych graczy drugoligowej Pescary. W tym sezonie zaliczył 14 na 18 możliwych występów i w starciu przeciwko Cittadelli popisał się nawet asystą.



Defensor nie będzie jednak dobrze wspomniał dzisiejszego meczu z Cremonese. Nie dość, że jego drużyna przegrała 0-2, to polski zawodnik pechową interwencją umieścił piłkę we własnej bramce.



Do sytuacji doszło w 66. minucie starcia po dośrodkowaniu Nadira Zortei. Był to drugi gol dla gości, a pierwszego kilka minut wcześniej zdobył Daniel Ciofani.



Pescara znajduje się obecnie na 17. miejscu i widmo strefy spadkowej jest coraz bliższe. Będąca na 18. lokacie Reggiana traci do popularnych "Delfinów" tylko jeden punkt.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Reklama

Sprawdź!

PA

18. kolejka Włochy - Serie B

2021-01-17 15:00 | Stadion: Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia | Arbiter: Federico La Penna Delfino Pescara 1936 US Cremonese 0 2 DO PRZERWY 0-0 D. Ciofani 61' P. Jaroszyński 66' (samob.)

0 2 Delfino Pescara 1936 US Cremonese Fiorillo Guth Jaroszyński Valdifiori Busellato Richi Maistro Masciangelo Memushaj Galano Ceter Valencia Carnesecchi Zortea Bianchetti Ravanelli Valeri Bartolomei Valzania Castagnetti Pinato Strizzolo Celar SKŁADY Delfino Pescara 1936 US Cremonese Vincenzo Fiorillo Marco Carnesecchi Rodrigo Guth Nadir Zortea 66′ (samob.) 66′ (samob.) 67′ 67′ Paweł Kamil Jaroszyński Matteo Bianchetti Mirko Valdifiori Luca Ravanelli 74′ 74′ Massimiliano Busellato Emanuele Valeri Stephane Richi Omeonga 88′ 88′ Paolo Bartolomei 65′ 65′ Fabio Maistro Luca Valzania 64′ 64′ Edoardo Masciangelo Michele Castagnetti Ledian Memushaj 56′ 56′ Marco Pinato 58′ 58′ Cristian Galano 46′ 46′ Luca Strizzolo Damir Ceter Valencia 74′ 74′ Žan Celar REZERWOWI Fabrizio Alastra Enrico Alfonso 64′ 64′ Luca Crecco Giacomo Volpe Gianluca Longobardi Leonardo Bia Mardochée Nzita Theto 56′ 56′ 67′ 67′ Gianluca Gaetano Amadou Diambo Matteo Ghisolfi 65′ 65′ Leandro Fernandes Da Cunha Stefano Girelli 58′ 58′ Dejan Vokicz 88′ 88′ Samuel Gustafson Alessandro Arlotti 74′ 74′ Filippo Nardi Vladislav Blănuță 46′ 46′ 61′ 61′ Daniel Ciofani Miloš Bočić Christian Capone 74′ 74′ José Ndong Machín Dicombo

STATYSTYKI Delfino Pescara 1936 US Cremonese 0 2 Posiadanie piłki 42,3% 57,7% Strzały 11 12 Strzały na bramkę 4 6 Rzuty rożne 5 2 Faule 16 20 Spalone 3 2