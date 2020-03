Dla niektórych to pytanie porównywalne do tego, co było pierwsze - kura czy jajko. Legendarny Pele zna jednak odpowiedź na kwestię, o którą spierają się miliony kibiców na świecie.

Lionel Messi sześć razy zdobył Złotą Piłkę, Cristiano Ronaldo sięgnął po nią pięciokrotnie. Z kolei Argentyńczyk cztery razy triumfował w finale Ligi Mistrzów, a Ronaldo o jeden raz więcej. Do tego CR7 dołożył mistrzostwo Europy, a największym reprezentacyjnym osiągnięciem Messiego jest wicemistrzostwo świata z 2014 r.



Mimo tak zbliżonych osiągnięć, Pele nie zasłania się wyświechtanym "trudno powiedzieć", tylko wskazuje najlepszego obecnie zawodnika świata. - Cristiano Ronaldo jest lepszy, bo gra równiej od Messiego, ale oczywiście o Argentyńczyku też nie można zapominać - ocenił Pele w kanale youtubowym Philado.

Legendarny Brazylijczyk został zapytany również, który zawodnik był najlepszym piłkarzem w historii. Wśród czołowych Pele wymieniał m.in. Zico, Ronaldinho, Franza Beckenbauera czy Johana Cruyffa.

W końcu jednak Brazylijczyk zdecydował: - To nie moja wina, ale uważam, że byłem lepszy od każdego z nich... Był tylko jeden Pele, nikt nie był taki, jak ja - powiedział z rozbrajającą szczerością trzykrotny mistrz świata.

