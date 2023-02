Pech nie opuszcza polskiego bramkarza. Zszedł z boiska w ważnym meczu

Druga kontuzja Drągowskiego w tym sezonie. Poprzednia zabrała mu mundial

Przypomnijmy, że to druga kontuzja Drągowskiego w tym sezonie. Poprzedniej nabawił się 13 listopada - zwichnął staw skokowy. Powrót do zdrowia potrwał aż dwa miesiące, co uniemożliwiło mu wyjazd z reprezentacją na mistrzostwa świata w Katarze. Teraz były zawodnik Jagiellonii, Empoli czy Fiorentiny ma kolejny powód do niepokoju.