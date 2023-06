Paulo Sousa o krok od wielkiego ruchu. Ważne spotkanie, przemawia za nim konkretny argument

Serie A. Gianluca Di Marzio potwierdza: Napoli chce Paulo Sousę

Informację o potencjalnym przejściu Sousy do Neapolu można byłoby traktować w kategoriach typowych letnich plotek, szczególnie, że liczba nazwisk, które przewijały się w kontekście zespołu spod Wezuwiusza była bardzo duża, te doniesienia zaczynają się jednak potwierdzać w większej liczbie źródeł. Tym razem swoje trzy grosze dorzucił dobrze poinformowany Gianluca Di Marzio, który był jednym z pierwszych, którzy poinformowali chociażby o objęciu przez Sousę reprezentacji Polski. Według jego źródeł sprawa jest naprawdę poważna , a miało dojść nawet do spotkania między Sousą a De Laurentiisem.

Prezydent spotkał się w wyznaczonym terminie z trenerem Salernitany i teraz czeka na jego decyzję. W przypadku pozytywnej odpowiedzi Aurelio De Laurentiis powinien wpłacić klauzulę do klubu z Salerno

Wspomniana klauzula związana jest z umową Sousy, która po wywalczeniu utrzymania ma zostać przedłużona do końca sezonu 23/24. W kontrakcie jest jednak zapis o jej przedwczesnym zerwaniu, wtedy jednak Portugalczyk musiałby uiścić milion euro kary dla klubowych władz. Kwota oczywiście nie będzie szła bezpośrednio z jego kieszeni, a ma ją pokryć szef Napoli. Dodatkowego smaczku całej sytuacji, co zaznacza Di Marzio, jest relacja między De Laurentiisem a właścicielem Salernitany, Danilo Iervolino, które miałyby sprawić, że ewentualnie wpłacona klauzula nie będzie aż tak wysoka, a obie strony łatwo dojdą do porozumienia.