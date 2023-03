Polak wyszedł na spotkanie w podstawowym składzie i nie został zmieniony w trakcie gry. Zaliczył jednak kolejny pusty przebieg. Do sędziowskiego protokołu trafił tylko dzięki żółtej kartce , jaką otrzymał w drugiej połowie.

Piątek pogrążony w strzeleckiej niemocy. Sousa wyraźnie traci cierpliwość

Było to już czwarte napomnienie 27-letniego napastnika. To oznacza, że w tym sezonie ma na koncie więcej żółtych kartoników niż zdobytych bramek .

Czy słowa byłego selekcjonera reprezentacji Polski zmotywują "Il Pistolero" do skuteczniejszej gry? Czy prędzej go zdeprymują? Po raz ostatni do siatki trafił 5 listopada ubiegłego roku w konfrontacji z Cremonene.