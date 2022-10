Paulo Sousa i... kolejny zwrot akcji! Przyłapano go na kolacji

Oprac.: Tomasz Czernich Serie A

Paulo Sousa przebywa aktualnie we Włoszech. Jego obecność na Półwyspie Apenińskim przykuwa uwagę mediów, które "przymierzają" Portugalczyka do czołowych, tamtejszych klubów. W poniedziałkowy wieczór "przyłapano" go na kolacji w Mediolanie, co podsyciło plotki. Czy zastąpi słynnego trenera?

Zdjęcie Paulo Sousa może przejąć włoskiego giganta? / AFP ERNESTO BENAVIDES / AFP