AS Roma fatalnie weszła w sezon 2024/25. Obecnie zajmuje dopiero jedenastą lokatę w tabeli Serie A. Najgorzej jest na wyjazdach - zdobyła w nich tylko 4 punkty na 18 możliwych, notując fatalny bilans 0-4-2. Nie potrafi wygrać na wyjeździe także w Lidze Europy, co łącznie oznacza, że ostatni triumf w delegacji tego zespołu miał miejsce 25 kwietnia (2:1 z Udinese). Posada Ivana Juricia wisi na włosku. Pisze o tym "La Gazzetta dello Sport".

Jak podaje, właściciel Dan Friedkin rozważał zwolnienie go już tydzień temu po przegranej 1:5 z Fiorentiną, ale nie zdecydował się na reakcję bardziej ze względu na brak gotowego szkoleniowca będącego alternatywą, a nie z powodu jakiejś powściągliwości. Do tego drużyna pokonała w międzyczasie Torino. Być może jednak porażka 2:3 z Hellasem przelała czarę goryczy. Pisaliśmy o tym meczu pod kątem bramkowego błędu Nicoli Zalewskiego i słabych ocen dla Polaka od mediów z Italii.

Friedkin miał już rozmawiać z otoczeniem Paulo Sousy. To właśnie były selekcjoner reprezentacji Polski jest uważany za faworyta do potencjalnego przejęcia stołecznej ekipy po Chorwacie. Obecnie prowadzi Shabab Al-Ahli w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Roma musiałaby uruchomić klauzulę jego wykupu, co trochę hamuje optymizm właściciela. Portugalczyk pozostaje jednak numerem jeden na giełdzie nazwisk.